Fizyoterapist Zafer Aksungur: Bel fıtığı hastaları boşuna ameliyat oluyor

Fizyoterapist Zafer Aksungur Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"BEL FITIĞI HASTALARI BOŞUNA AMELİYAT OLUYOR"

Her bel fıtığı hastasının ameliyat edilmemesini vurgulayan Aksungur, "Bel fıtığı hastaları boşuna ameliyat oluyor. Yani evet ameliyat endikasyonu oluyor MR'a baktığınız zaman ama ağrısının sebebi olmayabiliyor. Yapılan bir çalışma var, her yerde söylüyorum. Sokaktan geçen herhangi 100 kişiyi alıyorlar hiçbir ağrıları yok. Hayatları boyunca boyun, sırt ve bel ağrısı çekmemişler. Bunların %90'ında fıtık çıkıyor. Yine bunların yüzde doksanına, fıtık çıkanların, doktorların önüne MR raporlarını koyduklarında 80 tanesine ameliyat diyorlar. Bu örnekten bile fıtığın her zaman ağrı yapmadığını anlayabilirler." dedi.