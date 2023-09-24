Fethiye'de Alzheimer Farkındalık Koşusu Düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Alzheimer konusunda farkındalık oluşturmak için Beşkaza Meydanı'nda koşu düzenlendi. Fethiye Alzheimer Derneği ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe 100 kişi katıldı.