Esenyurt Belediyesi İşitme Engellilere Destek Oluyor

İlçedeki engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışmalara imza atan Esenyurt Belediyesi, işitme engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu işitme cihazlarını karşılıyor.

Esenyurt Belediyesi, işitme engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor. Talep doğrultusunda işitme cihazına ihtiyaç duyan vatandaşlara destek sağlayan ekipler, cihazları kısa sürede temin ediyor. Uzman doktorlar tarafından takılan işitme cihazları vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Cihazlarına kavuşan ve eskisinden daha iyi duymaya başlayan vatandaşlar, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür ederken, belediye ekipleri ise buna benzer hizmetlerin devam edeceğini bildirdi.

İşitme engelli vatandaşlara desteklerini sürdürdüklerini belirten belediye yetkilileri, "Vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. Arkadaşlarımız da tespite gidiyor. Bu tespitler doğrultusunda cihazlarını takma konusunda vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımıza umut olmaya devam edeceğiz" dedi.