Erzurum'da Kronik Miyeloid Lösemi Günü'nde sağlık çalışanlarına toplantı düzenlendi

Erzurum'da, 22 Eylül Dünya Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Kentteki bir oteldeki toplantıda konuşan Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanı ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, KML hakkında sağlık çalışanlarına bilgi verdi.

Altuntaş, AA muhabirine, tüm dünyada hastalıkla ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık aktiviteleri yapıldığını aktardı.

Hastalık hakkında bilgilendirme yapılan hastalarda yaşam kalitesinin arttığını ifade eden Altuntaş, "Bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılan hasta grubunda yaşam kalitesinin daha yüksek olduğu ve yaşam süresinin de daha uzun olduğu tespit edilmiş, bu nedenle bu aktivite tüm dünyada yaygınlaştırılmış." dedi.

Altuntaş, KML'de, bir hapla lösemiyi kontrol altına almanın, uyutmanın, atlatmanın mümkün olduğunu belirterek, löseminin tedavi edileceğini her fırsatta hastalara anlattıklarını söyledi.

"Lösemiyi biz artık şeker hastalığı gibi tedavi ediyoruz." diyen Altuntaş, şöyle konuştu:

"Lösemiyi artık bir tansiyon hastalığı gibi tedavi ediyoruz. Hastalığımız, hapımızı yuttuğumuz müddetçe kontrol altında. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani biraz daha hastalığın seyri kendi elimizde. Ancak bu arada ne yapmaları lazım? Hastalarımızın ve hasta yakınlarının kontrollerini aksatmaması lazım. Lösemi tedavisinde kullandığımız bu ilaçlarımız aynı zamanda bazı ilaçlarla etkileşmekte. Bu nedenle bu ilaç etkileşimlerine dikkat edilmesini öneriyoruz. Neyle hangi ilaçları birlikte alacağınız, hangi ilaçlarla birlikte alınmaması gerektiği konusunda hastalarımızın bilinçli olmasını istiyoruz. Bu nedenle hastalarımıza hangi gıdaları tüketip tüketmeyeceği konusunda doktoruna danışmasını öneriyoruz."