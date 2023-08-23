Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çocuklara Diş Sağlığı Eğitimi Verdi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde eğitim gören çocuklara diş sağlığı eğitimi verdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimde, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırıldı ve ağız diş sağlığının önemi anlatıldı. Diş Hekimi Abdullatif Zengin tarafından yapılan eğitimin ardından çocuklara diş taraması yapıldı ve ihtiyaç sahipleri hastaneye yönlendirildi. Program sonunda miniklere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde eğitim gören çocuklara diş sağlığı eğitimi verdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve ağız diş sağlığının önemini kavratmak amacıyla eğitim düzenledi.
Diş Hekimi Abdullatif Zengin, çocuklara diş sağlığının önemini, diş temizliği ve dişlerin nasıl korunması gerektiğini anlattı.
Eğitimin ardından Zengin, çocuklarla diş taraması yaparak ihtiyacı olanları hastaneye yönlendirdi.
Programın sonunda, miniklere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.