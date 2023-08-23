Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çocuklara Diş Sağlığı Eğitimi Verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde eğitim gören çocuklara diş sağlığı eğitimi verdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimde, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırıldı ve ağız diş sağlığının önemi anlatıldı. Diş Hekimi Abdullatif Zengin tarafından yapılan eğitimin ardından çocuklara diş taraması yapıldı ve ihtiyaç sahipleri hastaneye yönlendirildi. Program sonunda miniklere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.