Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da serinlemek için denize giren 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 1'i kadın 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Yalı Mahallesi ve Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi.

Yalı Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Yasin Köylü ile Filiz Demirbaş ders akıntıya yakalanarak boğulma tehlikesi geçirdiler. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan 2 kişi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Çınarlık Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Enes Can boğulma tehlikesi geçirdi. Ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Enes Can ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.