Bilim Kurulu toplantısı: Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı

Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurul toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır" dedi. Maske kullanma zorunluluğu sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar devam edecek.

Erdoğan, "Bilim Kurulumuzun tavsiyesi, ileri yaşlarda ve kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Bilim Kurulumuz, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşlarınların salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların, özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir."

Türkiye'de 25 Nisan'da açıklanan koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 2604 kişide koronavirüs tespit edildi, 15 kişi virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybetti.

Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarına da pandemi döneminde verdikleri hizmetten dolayı "1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız" sözleriyle teşekkür etti.

Bilim Kurulu, olağanüstü durum olmadıkça düzenli toplanmayacak

Erdoğan, Bilim Kurulu'nun "bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmasına ihtiyaç kalmadığına karar verdiğini" de açıkladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanmıştı.

Bakan Koca, toplantı öncesi, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" demişti.

Koca yaklaşık bir hafta ertelenen toplantının, "Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri" olacağını söylemişti.