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ÇOMÜ'de babadan oğluna böbrek nakli

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) babadan oğluna böbrek nakli yapıldı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Naşit Saygı (55), hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle 2 ay önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine başvurdu. Henüz diyalize başlamayan ve organ nakli bekleyen Saygı için babası 76 yaşındaki Raşit Saygı bağışçı olmaya karar verdi. Bunun üzerine Merkez Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ile Doç. Dr. Anıl Kurt ve Organ Nakil Koordinatörü Mustafa Öner'in koordinasyonunda ÇOMÜ Hastanesi'nde canlıdan canlıya nakil yöntemi uygulandı. Baba Raşit Saygı'dan alınan böbrek oğlu Naşit Saygı'ya başarıyla nakledildi. Baba ve oğlu, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) babadan oğluna böbrek nakli yapıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Naşit Saygı (55), hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle 2 ay önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine başvurdu.

Henüz diyalize başlamayan ve organ nakli bekleyen Saygı için babası 76 yaşındaki Raşit Saygı bağışçı olmaya karar verdi.

Bunun üzerine Merkez Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ile Doç. Dr. Anıl Kurt ve Organ Nakil Koordinatörü Mustafa Öner'in koordinasyonunda ÇOMÜ Hastanesi'nde canlıdan canlıya nakil yöntemi uygulandı.

Baba Raşit Saygı'dan alınan böbrek oğlu Naşit Saygı'ya başarıyla nakledildi.

Baba ve oğlu, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.

Kaynak: AA / Sağlık

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Böbrek Yetmezliği Mustafa Öner Organ Nakli Balıkesir Böbrek Erdek Baba Sağlık Güncel Haberler

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