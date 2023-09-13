Bitlis Eren Üniversitesi'nde Bal Analizi Laboratuvarı Kuruldu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilim ve Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan tam donanımlı laboratuvarda yörede üretilen balın analizi yapılıyor. Üniversite, Bitlis balına ve arıcılığa katkı sağlamak amacıyla bal üretimi yaparken, oluşturduğu laboratuvarda günlük 30 bal numunesinin analizini gerçekleştiriyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilim ve Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan tam donanımlı laboratuvarda yörede üretilen balın analizi yapılıyor.

Bitlis balına ve arıcılığa katkı sağlamak amacıyla geçen yıl işletme kurarak bal üreten BEÜ, bu yıl da oluşturduğu laboratuvarda günlük 30 bal numunesinin analizini gerçekleştiriyor.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AA muhabirine, kentte arıcılığın en önemli ekonomik faaliyetlerden birini oluşturduğunu söyledi.

Uluslararası yarışmalarda ödüller alan Bitlis balı konusunda üniversitenin de bazı çalışmalar başlattığını anlatan Elmastaş, şöyle konuştu:

"Geçen yıl arıcılık işletmesi kurarak bal üretmeye başladık. Üniversitemizde ve başka laboratuvarda analiz ederek Bitlis balının özelliklerini tespit etmeye çalıştık. Amacımız, Bitlis'te üretilen balın üniversitemizde analiz edilerek daha fazla katma değerle satılmasını sağlamak. Akredite bir laboratuvar kurmak istedik. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Yeni cihazlarımız da geldi. Bitlis ve çevresinde üretilen balları analiz için bekliyoruz. Analiz sonrası üreticiler balını farklı yerlere pazarlayabilir."

Tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi amaçladıklarını bildiren Elmastaş, akreditasyon belgesi alındıktan sonra burada analiz edilen balların yurt içi ve yurt dışına satılabileceğini belirtti.

Günde 30 numunenin bütün parametreleriyle analizinin yapılabildiği laboratuvarın akredite edilmesiyle daha kapsamlı hizmet vereceklerini kaydeden Elmastaş, "Laboratuvar kentteki bal üreticileri için bir avantaj. Van, Siirt ve Muş'ta da ciddi bir üretim var. Analiz için üreticileri Bitlis'e bekliyoruz. Hedefimiz Türkiye'de üst düzeyde analiz yapan birkaç laboratuvardan biri olmak." diye konuştu.

Bilim ve Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Falih Kuluöztürk ise laboratuvar için Türk Akreditasyon Kurumuna başvurduklarını belirtti.

Kuluöztürk, "Öncelikli hedefimiz, kentteki bal üreticilerine hizmet etmek ve bilimsel destek sunarak Bitlis balının kalitesini ortaya koyabilmek. Civar illerden de üreticiler bal analizi için numune getirebilirler. Türkiye'nin her yerinden örnek bekliyoruz. Bitlis'in coğrafi yapısı ve bitki örtüsü arıcılığa müsait. Amacımız, buradaki balın özelliklerini ortaya koyarak kalitesini resmi olarak belgelemek."