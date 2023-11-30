Bilecik'te acil sağlık hizmetleri değerlendirildi

İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM), Bilecik genelindeki hastanelerin acil servisleri ile il ambulans servisi arasındaki koordinasyon ve hizmet standartlarını görüşmek üzere toplandı.

İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM), toplantısında acil sağlık hizmetleri değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı başkanlığında düzenlenen toplantıda Bilecik genelindeki hastanelerin acil servisleri ile il ambulans servisi arasındaki koordinasyon ve hizmet standartları görüşüldü. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Damkacı, "İl Genelinde acil sağlık hizmetlerinin sunumunda çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı ASKOM toplantısında, gayemiz sağlık hizmetlerini daha nitelikli boyuta ulaştırmak ve başka illere hasta sevkinin tamamen önüne geçebilmektir. Sağlık alanında kalite çıtasını daha yukarıya çıkarabilmek için ortak görüş birliğine varmak ve uygulamaktır" dedi. - BİLECİK