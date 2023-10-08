- Başkentin yanı başında yetişen şifa kaynağı: Hünnap

Hünnap üreticisi Ferhat Çolak: "Güdül Türkiye'nin hünnap merkezi olacak"

"Ben günde 2-3 kilogram hünnap yiyorum"

" Güdül'de senelik yaklaşık 40 ton hünnap toplanır"

ANKARA - Ankara'nın Güdül ilçesi Yeşilöz Mahallesinde yetişen tonlarca şifa kaynağı hünnap meyvesi tüm Türkiye'ye dağıtılıyor.

Çin hurması olarak da bilinen "hünnap" meyvesi Başkent'in yanı başında Güdül ilçesinde yetiştiriliyor. Faydaları saymakla bitmeyen hünnaba ise ilgi büyük.

Güney Asya'ya özgü bir meyve olan hünnabın içerisinde tek bir çekirdek bulunuyor. Küçük ve yuvarlak bir yapıya sahip olan meyvenin ise faydaları saymakla bitmiyor. Hünnap meyvesi kemikleri güçlendiriyor, uykusuzluğa iyi geliyor, kan dolaşımını düzenliyor,

8 yıldır atalarından kalan arsaya 150'den fazla hünnap ağacı diken ve her yıl yüzlerce kilo hünnap hasat eden 76 yaşındaki Ferhat Çolak ilerleyen yıllarda Güdül'ün Türkiye'nin hünnap merkezi olacağını belirtti.

"Güdül Türkiye'nin hünnap merkezi olacak"

8 yıldır Güdül'de hummalı bir şekilde hünnap yetiştiriciliği yapan 76 yaşındaki Ferhat Çolak, meyvenin hem ek gelir getirdiğini hem de ilçede bir gelir kaynağı oluşturduğunu ve kısa bir süre sonra Güdül'ün Türkiye'nin hünnap merkezi olacağını belirterek, "Ankara'nın Güdül ilçesi Yeşilöz Mahallesinde yaklaşık 8 yıldır hünnap yetiştiriyoruz. İleri bir tarihte Güdül Türkiye'nin hünnap merkezi olacak. Böyle olması için çok uğraşıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilçe tarım ve Güdül Belediyesi ortak bir şekilde 8 bin hünnap fidesi dağıttı. Bizde köylüler olarak fideleri diktik. Bize para kazandırıyor ve ek gelir elde ediyoruz. Aile bütçemize katkı sağlıyor. Hünnabın bakımı da çok kolay sadece ağacın dikenli bir yapısı olduğu için toplaması zor oluyor. Herkesin bu meyveyi yetiştirmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben günde 2-3 kilogram hünnap yiyorum"

Lifli yapısı sayesinde sindirim sitemine çok faydalı olduğunu ve kan şekerini dengeleme özelliğine sahip olduğu içinde şeker hastalarının sıkı sık hünnap tüketebileceğinin altını çizen Çolak, "Hünnap meyvesi sindirim için eşi benzeri olmayan bir yarara sahip. Şeker hastaları için de çok yararlı. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Kesinlikle dokunmaz. Ben günde 2-3 kilogram hünnap yiyorum. Bende toplamda 150 ağaç var. Bu sene iklim değişikliklerinden dolayı rekoltemiz çok düşük. Geçen sene yaklaşık 1 ton meyve toplamıştık ama bu sene 300 kiloluk bir hasadımız var. Üretimde yüzde 50'den fazla bir düşüş var. Ama Allah bereket versin satışlarımız gayet iyi. İlçemizde yaklaşık 40 bin ağaç vardır ve bu ağaçlardan toplamda senelik yaklaşık 40 ton hünnap toplanır" açıklamalarında bulundu.

"Hünnap yiyenin doktora gitmesine bile gerek yoktur"

Her gün kilolarca hünnap yediğini ve sağlığını buna borçlu olduğunu ilerleyen yaşına rağmen son 8 yıldır hiç doktora gitmediğini ifade eden Çolak şu sözleri kaydetti:

"Bu meyve tüm hastalıklara ilaçtır. Hünnap yiyenin doktora gitmesine bile gerek yoktur. Ben 76 yaşındayım çok şükür ne doktora giderim ne ilaç kullanırım. Biz bu meyveyi kurutup hoşafını yapar içeriz. Çoğu yerde bizim yaptığımız hoşafa çay deniyor. Bu ağaç çiçeklerini Mayıs ayında açar o yüzden soğuktan etkilenen bir ağaç değildir. Eylül'ün 20'sinden Ekim'in sonuna kadar hasat edilir."

Çolak ayrıca, şu an için rekoltenin düşük olmasında kaynaklı hünnabın marketlere çıkmadığını ama dileyen herkesin Güdül'e gelerek kurulan pazarlardan 365 gün hünnap satın alabileceğini ifade etti.