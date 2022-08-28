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Bakan Koca: Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek (2)

Sağlık Haberleri

Bakan Koca: Sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek (2)

'EK ÖDEME ALMAYAN PERSONEL KALMAYACAK'Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında her sağlık personelinin ek ödeme alacağını vurgulayarak şunları kaydetti: "Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı.

'EK ÖDEME ALMAYAN PERSONEL KALMAYACAK'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında her sağlık personelinin ek ödeme alacağını vurgulayarak şunları kaydetti: "Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak. Artık sabitin de, taban ek ödemenin de bütçeleri ayrı. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri var. Teşvik ödemesinden mahsuplaşma yok. Her işlemin bir karşılığı var. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak. Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

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