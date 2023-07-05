Atakum Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Diyetisyen Danışmanlığı Hizmeti

Atakum Belediyesi ve Özgecan Kadın Danışma Merkezi iş birliğiyle kadınların sağlıklı yaşam tarzını benimsemesine destek olmak amacıyla ücretsiz diyetisyen danışmanlığı hizmeti verilecek. Beslenme programı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden mezun uzmanlar tarafından kişiye özel hazırlanacak. Hizmet, her çarşamba ve perşembe günleri sunulacak.

Atakum Belediyesi ve Özgecan Kadın Danışma Merkezi iş birliğiyle kadınların sağlıklı yaşam tarzını benimsemesine destek olmak amacıyla ücretsiz diyetisyen danışmanlığı hizmeti verilecek.

Atakum Belediyesi tarafından sosyal, psikolojik ve hukuksal alanlarda kadınlara destek olmak amacıyla hizmete açılan Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Merkezde, kadınların yaşam kalitesini artırmak ve obeziteyle mücadele etmek için yeni bir çalışma başlatıldı. Sağlıklı beslenme programı ile kilo kontrolü sağlamak isteyen kadınlara merkezde ücretsiz diyetisyen danışmanlığı hizmeti sunulacak.

Beslenme programı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden mezun uzmanlar tarafından yaş durumu, hamilelik, hastalık gibi etkenler değerlendirilerek kişiye özel hazırlanacak. Vatandaşlar, 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren her çarşamba ve perşembe günü hizmetten faydalanabilecek.

Seanslara katılmak isteyen vatandaşlar, 444 40 12 numaralı irtibat numarasından veya ozgecankdm@atakum.bel.tr e-mail adresinden iletişim kurabilecek.