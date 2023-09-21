Afyonkarahisar'da Halk Sağlığı Hizmetleri Bölge Değerlendirme Toplantısı Başladı

Afyonkarahisar'da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Sağlığı Hizmetleri Bölge değerlendirme toplantısı başladı. Toplantıya 17 ilin il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları davet edildi. Toplantının amacı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinin illerdeki değerlendirmesini yapmak ve daha sağlıklı bir toplum için hedefler geliştirmektir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Halk Sağlığı Hizmetleri Bölge Değerlendirme Toplantısı' Afyonkarahisar'da başladı.

Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantının 2 gün süreceği belirtildi. Toplantıyla ilgili bilgilere veren

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Eğitim ve İzleme Dairesi Başkanı Uzman Dr. Tuğba Güler Sönmez, toplantıya 17 kentin İl Sağlık Müdürleri ve halk sağlığı başkanlarının davet edildiğini ifade ederek, "Amacımız kişinin doğumundan vefatına kadar geçen sürede tüm yaşamının tüm evresinde yer alan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerinin illerimizdeki değerlendirmesini yapmak. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak daha sağlıklı bir toplum için hedeflerimizi geliştirebilmek adına faaliyetler gerçekleştirmek" dedi. - AFYONKARAHİSAR