Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi"
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Üsküdar Üniversitesi, Sur, Güncel

Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi"

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, koronavirüse ilişkin, "Telaşa mahal yok. Her şeyden önce bulaşıcılık katsayısına 2,2 deniliyor.

10.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:27
Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, koronavirüse ilişkin, "Telaşa mahal yok. Her şeyden önce bulaşıcılık katsayısına 2,2 deniliyor. Örneğin domuz gribinde 20 gibi bir katsayı verilir. Ondan daha az tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Öldürücülük hızı da yine onlardan daha az." dedi.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "HTLS - Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi" başladı.

Öncü teknolojileri geliştiren sektör liderlerini ve sağlık profesyonellerini bir araya getiren zirvenin açılışında Zirve Düzenleme Kurulu adına konuşan MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, sektörde teknolojiye olan yatırımların ve ilginin giderek arttığına dikkat çekti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvede mobil sağlık teknolojilerini gündeme almak istediklerini aktaran Aydın, şu bilgileri verdi:

"Mobil sağlık teknolojisinde özellikle yapay zeka ve big data konularına emek verenlerle beraber hem bilgi paylaşımımız olsun hem de yaptığımız ve çalıştığımız projeleri paylaşalım istedik. Yani ikinci zirvemizde aslında bir önceki adımımızı pekiştirmiş olduk. Sağlık ve teknoloji firmalarının, sağlık ve teknolojiye önem veren birçok kurum ve kuruluşun aslında kendi içerisinde ekipleri var ama birlikte bir araya gelip konuşmak, bilgi paylaşımı yapmak, geleceği de bu anlamda şekillendirmek adına bu tarz platformları oluşturmak etkili oluyor kanaatiyle devam etmek istiyoruz."

"Koronavirüsün bulaşıcılık katsayısı da fazla yüksek değil"

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur da halk sağlığı uzmanı olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, koronavirüse ilişkin de bilgi verdi.

Prof. Dr. Sur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telaşa mahal yok. Her şeyden önce bulaşıcılık katsayısına 2,2 deniyor. Örneğin domuz gribinde 20 gibi bir katsayı verilir. Ondan daha az tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Öldürücülük hızı da yine onlardan daha az. Gripten ölenler kayda gripten öldü diye geçmiyorlar. 'Yok kalp, yok solunum yetmezliğinden öldü.' diye kayıtlara geçer. Halbuki grip, korona virüs enfeksiyonlarından daha öldürücü bir hastalıktır. Ayrıca MERS'in öldürücülük hızı yüzde 35 olarak verildi. SARS'ın ki de yüzde 13 olarak verildi. Bu hastalığın öldürücülük hızı da yüzde 2,9. Bulaşıcılık katsayısı da fazla yüksek değil. Toplumlar bence biraz ajite ediliyor. Bundan kimin ne çıkarı olur bilemiyorum ama bir halk sağlıkçı olarak şunun faydasını görüyorum, en azından toplumsal bağlamda sağlığı korumaya ayrı bir duyarlılık alanı oluşturmuştur. Her şerde bir hayır vardır deyip teselli oluyoruz. Ben diyabet, hipertansiyon, KOAH, kanser gibi altta bir sağlık sorunu olmadıkça koronavirüsün bir insanı kolay kolay öldürmeyeceğini biliyorum. Bunu belirtmek isterim."

Dünyada 21. yüzyılda sağlığın gidişatının 4-5 ana faktör tarafından belirlendiğini aktaran Sur, bunların en başında gelen ana unsurun sağlık teknolojileri olduğunu kaydetti.

Sur, "Sağlık teknolojileri sağlığın ve sağlık hizmetlerinin geleceğini belirliyor, tüm profesyoneller, yöneticiler, ülkeler, finans ödeme mekanizmaları bu teknolojinin açtığı yoldan gidiyorlar." dedi.

Açılışta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez de siber zorbalık ve suçlara ilişkin sunum yaptı.

Sağlık, sağlık sigortacılığı, medikal, bilişim, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinden katılımcıların yer aldığı ve inovasyon, yenilikçi düşünce anlayışı, geleceğin teknolojileri, dijital dönüşüm vizyonlarında yaşanan gelişmelerin paylaşıldığı zirve, gün boyu sürecek bilimsel oturumların ardından sona erecek.

Kaynak: AA

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