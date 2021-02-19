Sağlık-Sen Adıyaman Şubesinden LGBT'ye destek bildirisinde adlarının yer almasıyla ilgili suç duyurusu

Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yasin Barutcu, sendikalarının isminin bir internet sitesinde LGBT'ye destek veren sivil toplum kuruluşları arasında yer alması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Adıyaman Adliyesi'ne giden Barutcu, cumhuriyet savcılığına başvurusunda, bir internet sitesinde LGBT'ye destek veren bildiri yayınlandığını belirterek, bildirinin altında ise destek veren sivil toplum kuruluşlarının adının bulunduğunu ifade etti.

Destek veren kuruluşlar arasında Sağlık-Sen Adıyaman Şubesinin de adının yer aldığını aktaran Barutcu, "Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak bu kampanyayla uzaktan yakından hiçbir ilgimiz ve desteğimiz kesinlikle yoktur." ifadesini kullandı.

Kişisel sosyal medya hesaplarından Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdiğini anımsatan Barutcu, şunları kaydetti:

"Sendikamızın ismini destek veriyormuşuz gibi siteye ekleyenler sendikamıza açıkça iftirada bulunmuş ve asılsız bir paylaşımda bulunmuşlardır. Bilgimiz ve rızamız dışında sendikamızın ismi kullanılarak ilgili kampanyaya destek veriyormuşuz gibi paylaşımda bulunan sorumlulardan şikayetçiyiz. İlgili kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül