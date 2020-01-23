Sağlık Bakanlığı'ndan Konya'ya 9 yeni ambulans tahsis edildi

23.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:58

Sağlık Bakanlığı tarafından Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tam donanımlı 9 ambulans tahsis edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle, 112 acil servis istasyon sorumlularına teslim edilen 9 ambulansla Konya 112 acil sağlık hizmetleri bünyesinde hizmet veren ambulans sayısı 115'e ulaştı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Türkiye'nin en geniş yüz ölçümüne sahip ilinin Konya olduğunu vurgulayarak, vakaya ulaşım oranının en kısa süreye indirebilmesi adına yeni ambulansların önemli rol üstleneceğini söyledi.

Koç, şunları kaydetti:

"Son dönemde hizmete açtığımız 9 yeni 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarımızla birlikte toplam istasyon sayımız ilimizde 78'e ulaştı. Acil servis istasyonlarının fiziki şartlarının düzeltilmesinin yanı sıra ambulanslarının da hızlı bir şekilde yenilenmesi için gayret gösteriyoruz. Yılda yaklaşık 170 bin vakaya dakikalar içerisinde ulaşarak vatandaşlarımızın yanlarında olan 112 ekiplerimiz, filomuza yeni eklenen ambulanslarımızla daha da kaliteli hizmet sunacaklardır. Bu nedenle, bizlere bu desteği sağlayan başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere katkıda bulunan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

Hizmet sunacak olan 9 yeni ambulanstan 3'ünün Konya merkezde diğerlerinin ise Ereğli, Karapınar, Akşehir, Seydişehir, Kulu ve Kadınhanı ilçelerinde hizmet vereceği öğrenildi.

Kaynak: AA