Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/4 tercih kılavuzu yayımlandı! 2019 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM, KPSS 2019/4 tercih kılavuzunu adayların erişimine açtı. Buna göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu kılavuz ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 31 Temmuz itibariyle yayında. Peki , KPSS-2019/4 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2019/4 tercih kılavuzu…
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan KPSS 2019/4 sınavı sonrası tercih kılavuzu da yayımlandı. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak. Tercih işlemleri ne zaman başlıyor, ne zaman son bulacak? KPSS 2019/4 tercihleri nasıl yapılacak?
TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KPSS 2019/4 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar tercih işlemlerini 7 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri arasında yine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. İşlemler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
GELİŞMELER NEREDEN TAKİP EDİLECEK?
Söz konusu atamalara ilişkin duyurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebilecek.
ÖSYM'NİN DUYURUSU
KPSS 2019/4 tercih işlemleri ile ilgili ÖSYM'nin yaptığı açıklama şöyle: ''Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 07-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir.''