Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması...

Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak.