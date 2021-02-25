Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması...
25.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:25
Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak.
Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap