Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması...
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Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması...

25.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:25
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak.

Sağlık Bakanı Koca: "(Liselerde yüz yüze sınavlar) Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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