Safranbolu'da muhtarlar toplantısı yapıldı
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Safranbolu'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Safranbolu'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, salgın nedeniyle ara verdiği mahalle muhtarları toplantılarına yeniden başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, salgın nedeniyle ara verdiği mahalle muhtarları toplantılarına yeniden başladı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ndeki meclis salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Köse, mahalle sakinlerinin muhtarlarına ilettikleri sorun ve talepleri aldıklarını söyledi.

Mahalleye yapılması planlanan işlerin ve mahallelerdeki eksikliklerin istişare edildiğini aktaran Köse, "Muhtarlarımızın görüşleri ve talepleri bizler için çok önemli. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek, ilçemizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinlemek ve daha sağlıklı hizmet verebilmek için bu toplantıları çok verimli buluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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