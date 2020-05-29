Şafak'ta konforlu yaşam dönemi
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Şafak'ta konforlu yaşam dönemi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, Şafak Mahallesi'ne sözünü verdiği sıcak asfalt, kaldırım ve yeşil alan çalışmaları tamamlandı.

Şafak'ta konforlu yaşam dönemi
29.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:28

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, Şafak Mahallesi'ne sözünü verdiği sıcak asfalt, kaldırım ve yeşil alan çalışmaları tamamlandı.

Kepez Belediyesi, Akdeniz Sanayi Sitesi'ne komşu olan ve imara uygun yapılaşması tamamlanan Şafak Mahallesi'nin yaşam konforunu üst yapı hizmetleriyle artırıyor.

Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda mahalleyle ziyaretinde Ahmet Hamdi Akseki ile Azem Akkaya caddelerinin asfalt ve kaldırımını yenileme ile moloz dökme alanı olarak kullanılan 37 bin metrekare alanı yeşillendirme sözü vermişti. Belediye ekipleri, bu sözün hemen ardından iki caddenin asfaltı ve kaldırımını yenileme ile 37 bin m2 araziyi yeşillendirme çalışmalarını başlatmıştı.

İki caddeye 10 bin ton asfalt ve 3 bin metrekare parke taşı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki caddenin üst yapısının yenilenmesi çalışmalarını tamamladı.

Başkan Tütüncü'nün 1. döneminde açılan 35 metre genişliğinde ve 1500 metre uzunlundaki Ahmet Hamdi Akseki Caddesi'ne 7 bin ton sıcak asfalt döküldü. Ahmet Hamdi Akseki Caddesi ile kesişen ve ticari işletmelerin yoğun olarak bulunduğu kuzey-güney istikametindeki 20 metre genişliğinde ve 880 metre uzunluğundaki Azem Akkaya Caddesi'ne ise 3 bin ton asfalt serildi. Fen İşleri Müdürlüğü, her iki caddenin 1300 metrelik kısmında 3 bin m2 parke kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Sıcak asfalt ve kaldırım çalışmasıyla ulaşım konforu artırılan her iki cadde, Akdeniz Sanayi Sitesini ve mahalleyi, şehir merkezine ulaşımı sağlayan bulvarlara bağlaması bakımından önem taşıyor. Din alimi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı olan Akseki Güzelsu doğumlu Ahmet Hamdi Akseki'nin isminin yaşatıldığı caddenin, orta refüjüne de çim ekilerek, ağaç dikildi.

Şafak'a 37 bin metrekare portakal bahçesi

Modern görünüme kavuşturulan Ahmet Hamdi Akseki Caddesi'nin hemen yanında portakal bahçeli 37 bin m2.lik yeşil alan oluşturuldu. Uzun yıllar dökülen molozlardan ve atılan çöplerden dolayı çevre kirliliğinin yaşandığı araziye, moloz ve çöpler tahliye edildikten sonra 160 adet yetişmiş portakal ağacı dikildi. Çim ekilecek alanın sulama ve aydınlatma tesisatı da yapılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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