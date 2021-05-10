Sadıkoğlu: "2021 yılı asgari ücret desteğinin bir an önce başlamasını umut ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sadıkoğlu: "2021 yılı asgari ücret desteğinin bir an önce başlamasını umut ediyoruz"

Sadıkoğlu: '2021 yılı asgari ücret desteğinin bir an önce başlamasını umut ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Asgari ücret desteğinin istihdamın korunması konusunda önemli olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İşverenlerimiz, aradan 4 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen 2021 yılı asgari ücret desteğinden faydalanamıyor.

Asgari ücret desteğinin istihdamın korunması konusunda önemli olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İşverenlerimiz, aradan 4 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen 2021 yılı asgari ücret desteğinden faydalanamıyor. Desteğinin bir an önce başlamasını umut ediyoruz" dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, işgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi amacıyla 2016 yılında başlayıp 2020 yılının sonuna kadar devam eden asgari ücret desteğinin 2021 yılında da devamı konusunda belirsizliğin olduğunu söyledi.

"2021 yılında da devam edeceği açıklanmıştı"

28 Aralık 2020 tarihinde 2021 yılı asgari ücretinin açıklandığı basın toplantısında 2021 yılında da asgari ücret desteğinin çalışan sayısı ayırımı yapılmaksızın tüm işyerleri için aylık 75 TL olarak devam edeceğinin açıkladığını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, "Bir yılı aşkındır devam eden salgının işletmeler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler dikkate alındığında, asgari ücret desteği tüm işletmeler için önem arz etmektedir. Geçmiş yıllardaki asgari ücret destekleri ile ilgili yasal düzenlemelere baktığımızda en geç Mart ayı içinde yasalaşmış olduğunu görüyoruz. 2021 yılı asgari ücreti ocak ayından itibaren yürürlüğe girmiş olmasına ve aradan 4 aydan fazla zaman geçmesine rağmen, 2021 yılı asgari ücret desteği ile ilgili yasal düzenleme yapılmamış olması işverenlerimiz açısından belirsizliğe neden olmaktadır. Sigorta primi teşvikinin ve asgari ücret desteğinin istihdamın korunması ve işsizliğin azaltılması konusunda ne denli önemli olduğunu bir kez daha belirmek isterim. İşverenlerimizi biraz olsun rahatlatacak olan 2021 yılı asgari ücret desteğinin bir an önce başlamasını umut ediyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sadıkoğlu: "2021 yılı asgari ücret desteğinin bir an önce başlamasını umut ediyoruz" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 14:55:09. #1.16#

title