Sabancı Vakfı Beşinci Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı
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Sabancı Vakfı Beşinci Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın bu yılki başvuruları başladı.

Sabancı Vakfı Beşinci Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı
03.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:02

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın bu yılki başvuruları başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, son başvuru tarihi 20 Kasım olan yarışmanın teması "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "İklim değişikliği, biyoçeşitliliğin azalması, deniz ve kıyı ekosistemlerinin bozulması, kuraklık ve çölleşme, gıda güvenliğinin tehlike altında olması ve kitlesel göçlerin artması gibi birçok çevresel ve sosyal soruna yol açıyor. Doğaya, toprağa ve atmosfere bıraktığımız etkileri düşünmeden hareket etmeye devam ettiğimiz takdirde hayatlarımızın değişmesi kaçınılmaz olacak. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bu değişime uyum sağlamak için harekete geçmeliyiz." dedi.

Yarışma ile toplumsal sorunlara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için sanatın gücünü kullandıklarını belirten Safkan, "Sinemacıları, iklim değişikliğinin nedenlerini, hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri beyaz perdeye taşımaya davet ediyoruz. Sanatın dönüştürücü gücü ve yönetmenlerin yaratıcı bakış açısı ile toplumda iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan da yarışmanın sinemacılar için önemli fırsatlar taşıdığına dikkati çekerek, "Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiği şu günlerde sinemacılara çok fazla iş düşüyor ve bu yılın temasının da bu açıdan çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şimdiden gelecek olan filmler için heyecan ve merak içerisindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Toplamda 45 bin lira ödül verilecek

"İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve iklim değişikliği konusunu ele alması gerekiyor.

Yarışmaya internet üzerinden başvurulurken, başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranıyor.

Daha önce uzun metraj film çekmemiş olanların başvurabileceği yarışmada eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10, en fazla 15 eser arasından son değerlendirme yapılacak. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek.

İklim değişikliğinin nedenlerini, insan hayatındaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin, ikincisine 15 bin, üçüncüsüne 10 bin lira ödül verilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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