Rüzgar sebebiyle kopan Türk Bayrağı yenisiyle değiştirildi

Antalya'da 3 ay önce rüzgar nedeni ile kopan Türk Bayrağı, Kepez Belediyesi ekipleri tarafından değiştirilerek asıldı.

Antalya'da 3 ay önce rüzgar nedeni ile kopan Türk Bayrağı, Kepez Belediyesi ekipleri tarafından değiştirilerek asıldı. Konu ile ilgili konuşan AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, "Böylesine güzel bir işe vesile olmak bize, yerine takmak ise Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye nasip oldu" dedi.

Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır mahallesinde bulunan hemen her bölgeden görülebilen 20 metre uzunluğundaki direğe bağlı Türk Bayrağı rüzgar nedeniyle yaklaşık üç ay önce koptu. Yarbaşçandırlılar durumu AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar'a bildirdi. Bölge halkının bu talebine cevap veren Başkan Bayar durumu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye iletti. Başkan Tütüncü; "Bayrak bizim canımız ve namusumuz, bayrak bizim bağımsızlık sembolümüz, Ay yıldızlı al bayrağımız için her daim göreve hazırız. Ekiplerimizi an itibariyle Yarbaşçandır'a yönlendiriyorum" dedi. Kepez Belediyesi ekipleri, bayrağı tekrar yerine astı.

Bayrağın tekrar yerine asılmasının ardından Yarbaşçandır'a giden AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Ay yıldızlı bayrağın dalgalanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Başkan Bayar, "Vatandaşlarımızın aksettirdiği bu mevzunun bize gelmesinin ardından harekete geçip gerekli araştırmaları yaptık. Bu bayrağın direği en fazla yirmi metre civarında. Büyükşehir'de 30 metrelik, Konyaaltı'nda 20 metrelik vinç olduğunu biliyoruz. Bayrak gibi kutsal bir değerimizi düştüğü yerden kaldırmayı kendilerine angarya gibi düşünüp hiçbir şey yapmayanları halkımızın vicdanlarına bırakıyorum. Hakan Tütüncü, konuyu duyduğu andan itibaren ivedilikle hareket edip ekipleri Yarbaşçandır'a gönderdi. Ekipler de çok kısa bir zaman zarfında bayrağımızı yerine astı. Böylesine güzel bir işe vesile olmak bize, yerine takmak ise Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye nasip oldu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı