Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatında kotayı artırma kararı, sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü
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Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatında kotayı artırma kararı, sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü

21.01.2021 11:45 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:48
Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatında kotayı artırma kararı, sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü

Rusya'nın Türkiye'den ithal edilen domates kotasını 50 bin ton artırarak 250 bin tona yükseltmesi, ihracatçıları ve üreticileri mutlu etti.

Rusya'nın Türkiye'den ithal edilen domates kotasını 50 bin ton artırarak 250 bin tona yükseltmesi, ihracatçıları ve üreticileri mutlu etti.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatına yönelik uyguladığı kotayı 200 bin tondan 250 bin tona yükselttiğini, kararın 10 gün içerisinde yürürlüğe gireceğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bir süredir konuya ilişkin Rusya ile yapılan temasların sürdüğünü vurgulayan Sin, "Bu karar özellikle üreticimizi çok rahatlattı. Kotanın artırılmasının çok pozitif yansımaları olacak. Bizler için olumlu ve güzel bir gelişme. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Sin, ihracatçıların da müjdeli haber sonrası harekete geçtiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sektörümüze faydalı olacağını düşündüğümüz kararın duyurulmasının ardından Rusya'daki ticari ataşelerimiz ve kaynaklarımızla görüşerek hemen hazırlıklara başladık. İlerleyen günlerde hızlı şekilde ihracata yeniden başlayacağız. Sektörümüzün ana pazarlarından Rusya ile kotasız bir ihracat süreci için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim nihai hedefimiz, ilerleyen zamanlarda kotanın olmadığı bir sürece girmek. Umarım bunu da zamanla aşarız."

"Kararın piyasaya ve çiftçimize olumlu yansımaları olacaktır"

Mersin Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir de kentin önemli domates üretim merkezlerinden biri olarak öne çıktığını ifade etti.

Üreticilerin, Rusya'ya bir süredir ihracat yapmak için beklediğini hatırlatan Demir, "Domatesteki kotanın 50 bin ton kadar yükseltilmesi güzel bir karar. Bir miktar rahatlama ve iyileşme olacağını düşünüyorum. Kararın piyasaya ve çiftçimize olumlu yansımaları olacaktır. Buna vesile olan herkesten Allah razı olsun. Üreticilerimiz dünyanın her yerine ürünü gönderebilecek kalitede üretim yapıyor. İlerleyen dönemlerde daha kalıcı kararlar alınmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Domates üreticisi Abdullah Aslan da kotanın artırılması kararıyla rahat bir nefes aldıklarını belirterek, "Rusya'ya kota sınırı nedeniyle yaklaşık 20 gündür ihracat yapamıyorduk. Kota kararı, örtü altı üreticileri için önemli bir dönemde açıklandı. İnşallah üreticilerimizin yüzü yeniden gülecek. Üretimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. İhracat için önümüzdeki günlerde hasat yapmaya başlayacağız. Bir süredir domates fiyatları düşüşe geçmişti. Kararın kısa sürede piyasaya yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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