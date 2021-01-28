Rusya'nın enerji kaynakları dışı ihracatı 160 milyar dolara ulaştı
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Rusya'nın enerji kaynakları dışı ihracatı 160 milyar dolara ulaştı

28.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:46
Rusya'nın enerji kaynakları dışı ihracatı 160 milyar dolara ulaştı

Rusya'nın enerji kaynakları dışı ihracatının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 160 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Rusya'nın enerji kaynakları dışı ihracatının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 160 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Rusya İhracat Merkezi Başkanı Veronika Nikişina, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji dışı ihracat payının 2000'li yılların başından bu yana arttığını söyledi.

Enerji dışı ihracatı artırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Nikişina, "Enerji dışı ihracatımız 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 160 milyar dolara çıktı. 2000 yılına kıyasla ise 3,5 kat arttı." dedi.

Rusya'nın petrol ihracat geliri, Ocak-Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 azalarak 66,3 milyar dolara gerilemişti.

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri ise Ocak-Kasım 2020'de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 41,8 azalarak 22 milyar dolara düşmüştü.

Gazprom, Rus yasalarına göre, ülkenin boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirketi konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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