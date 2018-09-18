Rusya: "Lazkiye Fransa'ya Ait Firkateynden Ateşlenen Füzelerle Vuruldu"

Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye'nin Akdeniz'de konuşlandırılmış Fransa'ya ait firkateynden ateşlenen füzelerle vurulduğunu duyurdu.

Suriye'nin Lazkiye kenti dün gece saatlerinde vurulmuş, ardından da Rus uçağının Akdeniz hava sahasında kaybolduğu açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Lazkiye'nin Akdeniz'de konuşlandırılmış Fransa'ya ait firkateynden fırlatılan füzelerle vurulduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Lazkiye'nin vurulmasının ardından ise 4 İsrail savaş uçağının bölgede tespit edildiğini ve Rus uçağının İsrail'in sorumsuzluğu nedeniyle Suriye tarafından vurulduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, "Rus uçağı, Fransız gemisinden fırlatılan füzelerle vurulduğu sıralarda Akdeniz hava sahasında radardan çıktı. İsrail'in sorumsuz tavırları nedeniyle 15 askerimiz hayatını kaybetti" denildi. - MOSKOVA