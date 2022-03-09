Rusya ilk adımı attı! Dost olmayan ülkelere ait şirketler kamulaştırılıyor

Rusya'nın iktidar partisi Birleşik Rusya, bir hükümet komisyonunun yabancı firmaların mülklerini kamulaştırmaya yönelik ilk adımı onayladığını açıkladı. Birleşik Rusya Partisi, Telegram mesajlaşma uygulamasından yaptığı açıklamada, yasanın "dost olmayan ülkelere" ait ve sermayesinin yüzde 25'inden fazlasının yabancıların oluşturduğu şirketlere yönelik uygulanacağını duyurdu.

DOST OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİ 7 MART'TA ONAYLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta bir kararname yayımlayarak 'dost olmayan' ülkeleri hükümetin onayına sunmuştu. Rus hükümeti ise söz konusu listeyi 7 Mart tarihinde onayladı. Kararnameyle Rus şirketlerine, 'dost olmayan' ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.

DOST OLMAYAN ÜLKELER

Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde, Avustralya, Arnavutluk, Cebelitarık, Mikronezya, Büyük Britanya, AB ülkeleri, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya, Monako, San Marino, Liechtenstein ve ABD yer alıyor.

DEV FİRMALAR FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Honda, Volkswagen, Toyota, Renault, Ford, Mazda, BMW, Mercedes, HSBC, BBC, CNN, Bloomberg, Netflix, Puma, Adidas, Nike, IKEA, H&M, McDonald's, KFC, Coca Cola, Pepsi, Microsoft, Starbucks, BP, Shell, Fedex, DHL, Apple, Lenova, İntel gibi dev markalar Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

AMAÇ TEMERRÜTLERİ ÖNLEMEK

Dost olmayan ülkelerin kararnameyle onaylanması temerrütleri önlemeyi amaçlıyor. Kararname kapsamında, Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble ile ödeme yapmasına izin verilecek. Bu arada SWAP'ları ruble ile borç ödeme kararının ardından %80 olasılıkla temerrüt fiyatlıyor.

TEMERRÜT NE DEMEK?

Temerrüt; kişi, kurum ya da ülkelerin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi hâlidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur.