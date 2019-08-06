Rusya'da protestolar: Muhalif çift çocuklarının velayetini kaybedebilir

06.08.2019 23:29

Rusya'da bir çift, izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle bir yaşındaki çocuklarının velayetini kaybedebilir.

Moskova'da savcılar, anne ve babayı, bir başkasına vermek suretiyle çocuklarının hayatını tehlikeye atmakla suçluyor.

BBC Rusça Servisi'ne konuşan çift ise, çocuklarını yalnızca bir arkaşlarına kısa bir süre emanet ettiklerini savundu.

Rus savcılar, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta düzenlenen erken seçim protestolarını incelemeyi sürdürüyor.

Yerel seçimlerde muhalif adayların yarışmasına izin verilmemesini protesto etmek için düzenlenen gösterilerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Gösterilere katılan Dimitri and Olga Prokazov çifti için savcılık, mahkemeye başvuruda bulundu ve ebevenlik haklarının alınmasını talep etti.

Moskova savcılığı, "Gösteri sırasında çocuklarını başkasına vererek, çocuğun sağlığı ve hayatı tehlikeye atıldı" gerekçesini savundu.

Savcılık açıklamanın devamında, "Çocuklarının hakkına zarar verecek şekilde ebevenylik haklarını kötüye kullandıkları" belirtildi.

Dimitri and Olga Prokazov çifti ise, yürüyüşe çıktıkları sırada gösteriyle karşılaştıklarını söyledi.

Dimitri Prokazov, BBC'ye yaptığı açıklamada "Bir gösterinin olacağını biliyorduk ve bunu destekliyorduk da... Yani korkuyor değildik." dedi.

Prokazov, çocukları bıraktıkları Sergey isimli kişi için de "en iyi arkadaşım" ifadesini kullandı.

Rusya'da muhalifler neden sokağa çıktı?

Rusya'da yerel seçimlere genellikle çok ilgi gösterilmiyordu.

Ancak Eylül ayındaki seçimlerde adaylık için 5 bin imza toplanmasının istenmesi, adaylıkların engellenmeye çalışıldığı düşüncesi ile bir tepki dalgası oluşturdu.

Seçim yetkilileri, 30 aday adayının yeterli imzayı toplayamadıkları gerekçesiyle 8 Eylül'de yapılacak seçimlere katılamayacağını duyurmuştu.

27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta düzenlenen erken seçim protestolarında 1500'den fazla kişi gözaltına alındı.