Rusya'da markette şiddetli patlama: 1 ölü, 2 yaralı
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Rusya'da markette şiddetli patlama: 1 ölü, 2 yaralı

22.01.2021 22:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:55
Rusya'da markette şiddetli patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Rusya'da bir markette çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi.

Rusya'da bir markette çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Krasnodar kentindeki bir markette çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın nedeninin incelendiğini ifade ederken; 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Markete yakın noktalarda yaşayan 100 kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. Patlama anları ise anbean amatör kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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