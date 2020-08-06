Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 871 bini geçti
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 871 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 871 bin 894'e, ölü sayısı 14 bin 606'ya yükseldi.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 871 bini geçti
06.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:13

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 871 bin 894'e, ölü sayısı 14 bin 606'ya yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 267 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 871 bin 894'e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 116 artarak 14 bin 606'ya, iyileşen sayısı 7 bin 331 artarak 676 bin 357'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,2'sinde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 684 artarak 245 bin 468'e, ölü sayısı 13 artarak 4 bin 534'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 283 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 29 milyon 700 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart'ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya'ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Kaynak: AA

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