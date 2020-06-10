Rusya'da koronavirüs tedavisi gören kadın polis memuru intihar etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da koronavirüs tedavisi gören kadın polis memuru intihar etti

Rusya'da, hastanede koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören kadın polis memuru aldığı ilaçların etkisiyle kaldığı hastane odasının camından düşerek hayatını kaybetti.

Rusya'da koronavirüs tedavisi gören kadın polis memuru intihar etti
10.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:48
Rusya'da, hastanede koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören kadın polis memuru aldığı ilaçların etkisiyle kaldığı hastane odasının camından düşerek hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, kaldığı odanın penceresinden yaklaşık 15 m yükseklikten düşen, 2 çocuk annesi polis memuru Natalya Shcherbakova (45)'nın ölümü ile ilgili ailesi, koronavirüs tedavisi için verilen ilaçların neden olduğunu iddia edildi.

KORONAVİRÜSE KARŞI ALDIĞI İLAÇ İNTİHAR ETTİRDİ

Hastane yetkilileri, Shcherbakova'nın 5. Kattan atlayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.Ancak, ölmeden 3 gün önce ailesi ile telefonda konuşan polis memuru Shcherbakova'nın ölüm korkusu yaşadığını söyledikten sonra, doktoru ile konuşan kızına sağlık durumu ile ilgili korkulacak bir şey olmadığı bilgisi verildiği bildirildi. Polis memuru Shcherbakova'nın 61 yaşındaki eşi Konstantin ve 19 yaşındaki ikiz kızları, kendisine verilmiş olan antibiyotik levofloksasin'in ölümüne neden olabileceğini ileri sürdü.Sağlık görevlileri, Shcherbakova'nın sisteminde bilinmeyen bir antidepresan izleri bulduğunu ve bunun ruh sağlığını bozmuş olabilecek yan etkilerinden dolayı intihar ettiği bilgisini verdi.

AİLEDEN HASTANEYE DAVAShcherbakova'nın ailesi, hastaneye dava açmayı ve koronavirüsün çalıştığı ofiste görüldüğü ilk zamanlarda, kendisinin ve meslektaşlarının tecrit edilmemesi nedeniyle, Rus İçişleri Bakanlığı'nı protesto etmeyi planlıyor. Daha önce üç sağlık görevlisi de aynı hastanede tedavi görürken, camdan düşerek hayatını kaybettiği kaydedildi.


- Rusya

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Sosyal medya fenomeni, 20 yaşındaki üvey oğlundan hamile kaldı Haber
Sosyal medya fenomeni, 20 yaşındaki üvey oğlundan hamile kaldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı Haber
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Uyuşturucu alan genç kıza acil serviste yaptıkları pes dedirtti Haber
Uyuşturucu alan genç kıza acil serviste yaptıkları pes dedirtti
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı Haber
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı Haber
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı Haber
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor
Görevinden dolayı dev kayanın üstünde tek başına yaşıyor
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti
Çılgın antikacının şiire gömdüğü lanetli hazine 5 kişiyi canından etti
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Ukrayna Devlet Başkanı: Halkıma virüsün ciddiyetini anlatmak için hastalanmak istedim
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Rus çift, 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gitti! Bebeklerden biri açlıktan öldü
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Simge Sağın Hande Erçel Kenan Doğulu
Spor Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Rusya'da koronavirüs tedavisi gören kadın polis memuru intihar etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 13:23:49. #1.15#
title