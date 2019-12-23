23.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:56

Rusya'da bir beton mikseri araca çarptıktan sonra nehre uçtu

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Rusya, (DHA) ? Rusya'da otoyolda seyreden bir beton mikseri önce bir araca çarptı, sonra da köprüden aşağı uçtu.

Kaza, Sen Petersburg şehrinin Oktyabrskaya bölgesinde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Otobanda seyreden bir beton mikseri, aşırı hız ve yağmur nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyiteni kaybetmesi nedeniyle önce bir araca çarptı, ardından karşı şeride geçti, sonra da otoban kenarındaki Neva Nehri'ne uçtu. Kaza anı arkadan gelen aracın kamerasına yansırken, yetkililer her iki aracta bulunan sürücülerinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA

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