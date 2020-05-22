Rusya'da bikini giyerek hastaları tedavi eden hemşireye destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da bikini giyerek hastaları tedavi eden hemşireye destek

Rusya'da bikini giyerek hastaları tedavi ettiği için eleştirilen hemşireye, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın bir isim olan siyasetçi Dyumin'den destek geldi.

Rusya'da bikini giyerek hastaları tedavi eden hemşireye destek
22.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:05

Rusya'da bikini giyerek hastaları tedavi ettiği için eleştirilen hemşireye, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın bir isim olan siyasetçi Dyumin'den destek geldi.

Rusya'nın Tula kentinde, Bölge Hastanesi'nde bir hemşirenin bikini üzerine şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesine yönelik gösterilen tepkilerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olan ve Tula Oblast Valisi olarak görev yapan Alexey Dyumin'den destek geldi. Hemşireye ulaşarak destek olan Dyumin aynı zamanda tüm sağlık çalışanlarına performansları için teşekkür etti.

Hastane müdürü doktor Anna Savishcheva ise yerel bir kanala yaptığı açıklamada söz konusu hemşirenin iyi bir çalışan olduğunu ve görevine devam ettiğini belirtti.

Hemşire ile aynı bölümde çalışan başka bir doktor da, "Hemşireyi tamamen destekliyorum, bu kostümlerle uzun süre çalışmak zor. Herhangi bir cezayı hak etmedi" diye konuştu.

Rusya'daki doktorlar, işletmeler ve politikacılardan bazıları, hastanenin koronavirüs hastalarıyla çalışmak için sağlık çalışanlarına uygun koruyucu ekipman sağlamadığını söyleyerek hemşireyi destekledi.

Doktorlar Birliği Başkanı Doktor Anastasia Vasilyeva, "Kostümlerin standartları karşılamayan kalitede olması, hemşire için değil, yönetim için bir sorundur. Onun bikinisine değil, ekipmanın gerekli standartları karşılamadığına dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı Haber
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı Haber
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti Haber
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi Haber
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump 'Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam' dese de maskeli görüntülendi
Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'vişivanka' hediye etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "vişivanka" hediye etti
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Amerikalılar uslanmıyor! Festival yapıp çıplak halde sahile koştular
Amerikalılar uslanmıyor! Festival yapıp çıplak halde sahile koştular
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
ABD'li profesör : Aşı yakın zamanda bulunmayacak
ABD'li profesör : Aşı yakın zamanda bulunmayacak
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Salgının 'sıfır noktası' olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Ataizi Merve Boluğur Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Rusya'da bikini giyerek hastaları tedavi eden hemşireye destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 17:08:45. #1.15#
title