Rusya'da bikini giyerek hastaları tedavi eden hemşireye destek Rusya'da bikini giyerek hastaları tedavi ettiği için eleştirilen hemşireye, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın bir isim olan siyasetçi Dyumin'den destek geldi.

Rusya'da bikini giyerek hastaları tedavi ettiği için eleştirilen hemşireye, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın bir isim olan siyasetçi Dyumin'den destek geldi.

Rusya'nın Tula kentinde, Bölge Hastanesi'nde bir hemşirenin bikini üzerine şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesine yönelik gösterilen tepkilerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olan ve Tula Oblast Valisi olarak görev yapan Alexey Dyumin'den destek geldi. Hemşireye ulaşarak destek olan Dyumin aynı zamanda tüm sağlık çalışanlarına performansları için teşekkür etti.

Hastane müdürü doktor Anna Savishcheva ise yerel bir kanala yaptığı açıklamada söz konusu hemşirenin iyi bir çalışan olduğunu ve görevine devam ettiğini belirtti.

Hemşire ile aynı bölümde çalışan başka bir doktor da, "Hemşireyi tamamen destekliyorum, bu kostümlerle uzun süre çalışmak zor. Herhangi bir cezayı hak etmedi" diye konuştu.

Rusya'daki doktorlar, işletmeler ve politikacılardan bazıları, hastanenin koronavirüs hastalarıyla çalışmak için sağlık çalışanlarına uygun koruyucu ekipman sağlamadığını söyleyerek hemşireyi destekledi.

Doktorlar Birliği Başkanı Doktor Anastasia Vasilyeva, "Kostümlerin standartları karşılamayan kalitede olması, hemşire için değil, yönetim için bir sorundur. Onun bikinisine değil, ekipmanın gerekli standartları karşılamadığına dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA