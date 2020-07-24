- Rusya'da arazi aracı devrildi, turistler yol kenarına savruldu
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- Rusya'da arazi aracı devrildi, turistler yol kenarına savruldu

- Rusya'da arazi aracı devrildi, turistler yol kenarına savruldu Rusya'da bir arazi aracının devrilmesi sonucu 6 turist yol kenarına savrularak yaralandı.

24.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:21

- Rusya'da arazi aracı devrildi, turistler yol kenarına savruldu

MOSKOVA - Rusya'da bir arazi aracının devrilmesi sonucu 6 turist yol kenarına savrularak yaralandı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının yüksek oranlarda seyrettiği Rusya'da tatil yapamayan Rus turistler, rotayı Karadeniz kıyısındaki Rus kasabalarına çevirdi. Krasnodar'ın deniz turizmi en yoğun olan kasabalarından Anapa'da yerli turistleri taşıyan bir arazi aracı devrildi. Rusya'nın turistlik kasabalarında sıklıkla kullanılan arazi aracının arkasına binen turistler geziye çıktı. Aracın üzerinde eğlenerek gezen turistleri taşıyan araç, yolun ortasında savrulmaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı yol kenarına sürdü. Arazi aracının devrilmesi ilde 6 turist de yola savruldu. Olay yerine ambulans sevk edilirken, 6 turistin yaralandığı ve hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi. Aracın sürücüsü ve ön tarafta oturan turistin ise kazadan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Arazi aracının üstünün yasa dışı olarak açıldığı ve lisanssız turist gezileri yapıldığı tespit edilerek, araç sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

- Rusya'da arazi aracı devrildi, turistler yol kenarına savruldu

Kaynak: İHA

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