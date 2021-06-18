Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuşları yeniden başlatıyor (2)
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Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuşları yeniden başlatıyor (2)

Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuşları yeniden başlatıyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

KARAR, ANTALYA'DA SEVİNÇLE KARŞILANDIRusya'nın Türkiye'ye uçuş yasağını 22 Haziran'dan itibaren kaldırması, Antalya turizm sektöründe büyük sevinçle karşılandı.

KARAR, ANTALYA'DA SEVİNÇLE KARŞILANDI

Rusya'nın Türkiye'ye uçuş yasağını 22 Haziran'dan itibaren kaldırması, Antalya turizm sektöründe büyük sevinçle karşılandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Beklediğimiz bir karardı. İki heyet vardı. Yapılan incelemeler neticesinde herhangi bir sorun kalmadığı ortaya çıktı. Rusya pazarı bizim için en önemli pazardır. 21'inden itibaren artık açılması, normalleşmesi turizm ve bütün işletmeler için şu anda büyük faydası olacak. Buna bağlı olarak ayın 21'inden itibaren kısıtlamaların bizde de kaldırılması gerekiyor. Çünkü oteldeki müşteriler ancak 20.30-21.00 gibi, yemekten sonra otelden çıkıyor. Onun için akşamları sokağa çıkma kısıtlaması ve işyerlerinin açık olmasıyla ilgili kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor. Bu Antalya açısından çok iyi bir haber, en azından haziranı kaybettik ama temmuzu kaybetmeyeceğiz" dedi.

Turistik otelde müdürü Müdür olarak sektörde hizmet veren Ali Kızıldağ, Rusya'nın kapatma kararıyla birlikte özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çok titiz ve detaylı çalışmalarıyla Rusya Federasyonu'na yapılan ziyaretin ardından bir Rus heyetin Türkiye'ye gelip incelemelerde bulunacağı kararı alındığını hatırlattı. Tüm sektör olarak bu heyetin gelişini beklediklerini ve 17 Haziran Perşembe sabah erken saatlerde de Antalya'ya ulaşan heyetin direkt havalimanında denetimlere başladığını kaydeden Kızıldağ, şöyle dedi: "Oradan Side bölgesine geçerek otel ve alan denetimleri yaptı. Orada hem konaklayıp hem denetleyecekleri Calista Luxury Hotel'e geldiler. Çok büyük ekip halinde çalışan Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ilgili sunumlarını yaptı. Akabinde otel denetimi gerçekleşti. Bütün kamu ve özel sektör çalışanlarının özverili takım çalışmasıyla iki yıldır Türkiye turizm sektörünün bu konudaki başarılı performansı ilgili heyet tarafından da gözlemlendi. ve müjdeli haberi bekliyorduk. Hem Rus tarafı hem Türk tarafı açısından olumlu bir gelişme olan bu sonuca ulaştık. Herkese hayırlı olsun."

Rusya'dan turist getiren en büyük tur operatörlerinden birinde operasyon müdürü olarak görev yapan Yeliz Bilgin Ezici, "Rus uzmanlardan oluşan heyetin salgınla ilgili durumu değerlendirmek ve turizme elverişliliğini değerlendirmek için Antalya'ya yaptığı ziyaretin ardından Rus makamlarınca yapılan 22 Haziran'da Türkiye'ye yapılacak tüm uçuşlara müsaade edileceğine ilişkin açıklama hepimizi çok sevindirdi. Aşılamanın hızlanması ve vaka sayılarının düşmesi gibi gelişmelerin ardından beklentimiz de bu yöndeydi. Pegas Touristik olarak sezon başından bu yana tüm kaynaklarımızla,  beklemede olan yoğun bir talep üzerine gerçekleşecek ve çok verimli olacağını düşündüğümüz bu operasyon için hazırlanıyoruz. Umut ettiğim gibi her şey yolunda giderse, uzayacak bir yaz sezonu bekliyorum. Rus pazarında emek veren tüm çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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