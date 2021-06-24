Rüşvet verdiği iddia edilen bürokrat ve gazetecilerin ismini açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz yanıtladı
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Rüşvet verdiği iddia edilen bürokrat ve gazetecilerin ismini açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz yanıtladı

Rüşvet verdiği iddia edilen bürokrat ve gazetecilerin ismini açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz yanıtladı
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Avusturya'da tutuklanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de 12 gazeteciyi maaşa bağladığı iddiaları uzun süre gündemde kalmıştı. Avukatı aracılığıyla, Türkiye'de rüşvet verdiği emniyet müdürü, bürokrat ve gazetecilerin isimlerini adli makamlara açıkladığına yönelik iddialara yanıt veren Korkmaz, "Ben namus ve şeref nedir bilirim. Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur. Zaten ifadem alınmadığı için yazılanların tümü yalandır" ifadelerini kullandı.

Hem Türkiye, hem ABD tarafından 'kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından aranan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da yakalanıp tutuklanmıştı. Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, Korkmaz'ın Avrupa'da farklı ülkelerde iş görüşmeleri için bulunduğunu ve ABD'li yetkililerin bir süredir takipte olduğunun anlaşıldığını söylemişti. Dülger, müvekkilinin otele giriş ve kayıt yaptırdıktan sonra bu bilginin uluslararası sisteme düşmesiyle ABD'li yetkililer tarafından Viyana polisine bildirimde bulunulduğu ve tutuklamanın gerçekleştiğini ifade etmişti.

"MÜVEKKİLİM SEZGİN BARAN KORKMAZ SUÇSUZDUR"

Avukat Dülger, iddialarla ilgili savunmalarını en kısa sürede hazırlayacaklarını, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

''DOSYALAR İNCELENECEK HANGİ ÜLKEYE İADE EDİLECEĞİNE KARAR VERİLECEK''

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne Türkiye'ye iade talebinde bulunduklarını söyleyen Dülger, uluslararası yargılama usulüne göre Viyana Mahkemesi'nin her iki ülkeden gönderilecek dava dosyalarını inceledikten sonra, müvekkiline savunma için süre verileceğini, bu aşamanın ardından da hangi ülkeye iade edileceğine karar verilebileceğini ifade etti. Avukat Dülger, bu sürecin en az 40 gün süreceğini ve iade kararı verilmesinin bundan daha fazla bir zamanı da alabileceğini belirtti.

Rüşvet verdiği iddia edilen bürokrat ve gazetecilerin ismini açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz yanıtladı
Sezgin Baran Korkmaz: Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur.

"İFADEM ALINMADIĞI İÇİN YAZILANLARIN TÜMÜ YALANDIR"

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, Sezgin Baran Korkmaz'a avukatı Volkan Dülger aracılığıyla sorular gönderirken, Korkmaz bu sorulara net yanıtlar verdi.

Saymaz, Türkiye'de 12 gazeteciyi maaşa bağladığı iddiaları uzun süre gündemde kalan Sezgin Baran Korkmaz'a "Türkiye'de rüşvet verdiğiniz emniyet müdürü, bürokrat ve gazetecilerin ismini açıkladığınız iddiası doğru mu?" diye sordu.

Korkmaz bu soruya şu yanıtı verdi;

"Ben namus ve şeref nedir bilirim. Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur. Zaten ifadem alınmadığı için yazılanların tümü yalandır."

"BÖYLE BİR ŞEYİN SÖZ KONUSU OLMASI MİDE BULANDIRICIDIR"

Tutukluluk ve sağlık koşullarına ilişkin soruya da yanıt veren Sezgin Baran Korkmaz, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını, iki genç yabancıyla birlikte kaldığını, bu kişilerin sakin ve sessiz olduğunu aktardı. Korkmaz, ikinci Reza Zarrap olacağı yönündeki iddialara da "Bu çok aşağılıkça bir ithamdır. Asla kabul etmiyorum. Ben bayrağına, vatanına bağlı bir Türk vatandaşıyım. Böyle bir şeyin söz konusu olması mide bulandırıcıdır" yanıtını verdi.

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