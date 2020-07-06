Rus turistler Türkiye'ye gelmek istiyor
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Rus turistler Türkiye'ye gelmek istiyor

Rus Youtuber Ksenia Mayakova'nın, St.Petersbug sokaklarında halka, "Bu yaz Türkiye'ye tatile gidecek misiniz" sorusunu yöneltmesi ile Rus turistlerin Türkiye'ye gelmek istedikleri ortaya çıktı.

Rus turistler Türkiye'ye gelmek istiyor
06.07.2020 19:50 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:03

Rus Youtuber Ksenia Mayakova'nın, St.Petersbug sokaklarında halka, "Bu yaz Türkiye'ye tatile gidecek misiniz" sorusunu yöneltmesi ile Rus turistlerin Türkiye'ye gelmek istedikleri ortaya çıktı.

Korona virüs salgını nedeniyle turizm sektörü zor günler geçirirken, birçok turist salgın dolayısıyla mağdur oldu. Salgın nedeniyle 2020 yaz sezonunda Türkiye ile Rusya arasında havayolu ulaşımının ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Rusya'nın St.Petersburg kentinde yaşayan Youtuber Ksenia Mayakova, yaz tatillerini Türkiye'de geçirmeyi seven Rus halkına "Bu yaz Türkiye'ye tatile gidecek misiniz" sorusunu yöneltti. Mayakova'nın yaptığı sokak röportajında Rusların büyük çoğunluğu tatil tercihlerini yurtdışından yana kullanacaklarını belirtti. Ruslar ayrıca Türkiye dışında görmek istedikleri ülkeler arasında İspanya, İtalya, Karadağ, Fas, Fransa, Portekiz, Yeni Zelanda olduğunu dile getirdi.

Rus Youtuber, bazı kişilerden ise "Karantinadan önce Türkiye'ye gitmeyi hiç istemezdim ama şimdi çok istiyorum" ve "İstanbul hayran bırakan bir şehir, yüzyılın aşkı" cevaplarını aldı.

Youtuber'ın genç bir kız ile yaptığı röportaj sırasında kızın annesinin sınırların açılması ile ilk yapacağı şeyin Türkiye'ye gitmek olacağını dile getirdiği, "Yani bu yaz Türkiye'ye minimum bir Rus turist gelmiş olacak, o da benim annem" dediği duyuluyor.

Mayakova'nın bir erkek grubu ile yaptığı röportajda ise Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında bulunan dünyada benzeri olmayan bir yer olduğu konusu tartışılıyor. Grup, bir ülkenin sadece turistik yerleri ile bilinmemesi gerektiğini aktarırken, İstanbul, eski uygarlıkların kalıntıları, Truva ve Kapadokya'dan bahsediyorlar.

Youtuber Mayakova'nın kız grubu ile yaptığı röportajda kızlar erkenden aldıkları uçak biletlerinin salgın nedeniyle yandığını fakat biletlerden kazandıkları bonuslar ile İstanbul'a geleceklerini aktarıyorlar. Ayrıca kızlardan birinin Rus-Türk ortak yapımı olan "Kalbimin Sultanı" dizisini seyrettiği ve diğer arkadaşının ise Manga grubu hayranı olduğu ortaya çıkıyor. Diğer bir kız ise Türkiye'yi duyunca Denizli'nin ünlü horozlarından bahsediyor.

Videonun sonunda Türkiye ile Rusya arasında turizme değinen Mayakova, "Geçtiğimiz sene Türkiye'yi 51,7 milyon turist ziyaret ederken, en çok turistin Rusya'dan geldiği belirtiliyor. Bu rakam oldukça büyük ama bu kadar çok insanın gitmesine rağmen hala Türkiye'ye hiç gitmemiş vatandaşlarımız ortaya çıktı. Ne yalan söyleyeyim, ben bile Türkiye'yi turistik bir grup halinde hiçbir zaman ziyaret etmemiştim, hatta en çok tercih edilen Antalya, Alanya, Belek, Bodrum, Kemer, Marmaris, Side ve bunun gibi başka turistik yerlerini hiç görmedim. Türkiye'nin güzel plajları ve kaliteli otel servisleri dışında bütün dünyaya gösterebileceği herkesin mutlaka görmesi gereken çok daha görkemli yerlerinin var olduğunu düşünüyorum" dedi. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İHA

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