Rumlara silah ambargosunu kaldıran yasa ABD'de kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti.

Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline tarafından ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan yasal düzenleme, 253 lehte, 171 aleyhte oy ile kabul edildi. ABD Senatosu'nda da onaylanan yasanın imza için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderileceği belirtildi.

ABD Senatosu ile ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan yasa, Güney Kıbrıs'a belli ön koşullar çerçevesinde silah ambargosunun kaldırılmasını öngörüyor. Yasaya göre; Rum yönetimi, Rusya'ya ait savaş gemilerinin limanlarını kullanmasına izin vermeyecek.

Kaynak: DHA

- Lefkoşa