Royal Hastanesi Bandırmaspor 2-0

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xxx), Ata Yıldırım (xx), Selahattin Altay

ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx)- Sinan (xxx) (Dk.70 Traore (x), Okan (xx), Pa Dibba (xx), Kaan (xx),Yunus (xx) (Dk.85 Aissati (?), Samet (xx) (Dk.45 Semih (xx), Hasan (xx), Gökhan (xx)(Dk.45 Sedat (xx),Rangel (xx)(Dk.45 Mehmet (xxx), Rassoul (xx)ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR : Zülküf (x)- Abdurrahim (xx), Pote (xx) (Dk.76 Torje (?), Erkan (xx), Doğan (xx), Onur (xx), Selçuk (x) (Dk.35 Feyyaz (xx), Orhan (xx), Gökay (xx), Rahmi (xx)(Dk.62 Berat (x), Taha (xx) (Dk.76 Halilovic (?)GOLLER: Dk.52 Sinan Kurt, Dk.63 Mehmet Akyüz ( Adana Demirspor )SARI KARTLAR: Samet, Kaan (Adana Demirspor), Zülküf, Orhan (Royal Hastanesi Bandırmaspor )KIRMIZI KARTLAR: Abdurrahim (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Ayrıca Yeni Adana Stadyumunun ilk galibiyetini Adana Demirspor almış oldu.16'ncı dakikada Adana Demirspor'da Rangel topa dokunamadı. Boşta kalan topa Yunus vurdu, Meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.23'üncü dakikada Sinan Kurt-Hasan Kılıç verkaçında ceza alanı önünde topla buluşan Sinan Kurt sert vurdu. Top az farkla auta gitti.45'inci dakikada Erkan, Samet'en sıyrılamadı ve ceza alanı içine topu ortaladı. Rassoul ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi ve top az farkla direğin dibinden kornere çıktı.İlk yarı golsüz eşitlikle son buldu.48'inci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Sedat, düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğe çarpıp geri oyuna döndü.52'nci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan Yunus'un ara pasıyla buluşan Sinan, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-063'üncü dakikada Bandırmaspor'da Talha'nın hatasıyla topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası içerisinde çizgideki Mehmet Akyüz'e gönderdi. Mehmet Akyüz boş kaleye gönderdiği şutla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında 3 puanın sahibi oldu.

- Adana

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI