Ronaldo'nun Corinthians Formasıyla En İyi 10 Golü
Corinthians'ta 3 sezon geçiren Ronaldo ne kadar özel bir oyuncu olduğunu kısa sürede kanıtlamıştı. Ronaldo'nun Corinthians formasıyla attığı gollerden en iyi 10 tanesi Dugout farkıyla sizlerle.
15.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:10
Corinthians'ta 3 sezon geçiren Ronaldo ne kadar özel bir oyuncu olduğunu kısa sürede kanıtlamıştı. Ronaldo'nun Corinthians formasıyla attığı gollerden en iyi 10 tanesi Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout