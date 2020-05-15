Ronaldo'nun Corinthians Formasıyla En İyi 10 Golü Corinthians'ta 3 sezon geçiren Ronaldo ne kadar özel bir oyuncu olduğunu kısa sürede kanıtlamıştı. Ronaldo'nun Corinthians formasıyla attığı gollerden en iyi 10 tanesi Dugout farkıyla sizlerle.

Corinthians'ta 3 sezon geçiren Ronaldo ne kadar özel bir oyuncu olduğunu kısa sürede kanıtlamıştı. Ronaldo'nun Corinthians formasıyla attığı gollerden en iyi 10 tanesi Dugout farkıyla sizlerle. Kaynak: Dugout