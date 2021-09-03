Ronaldo, fedakarlık yaparak 7 numarayı veren Cavani'ye teşekkür etti

Ronaldo, Manchester United'da efsaneleştiği 7 numarayı kendisine teslim eden Edinson Cavani'ye minnettar. Ronaldo, "Manchester United'da 7 numarayı yeniden almanın mümkün olup olmayacağından emin değildim. Edinson Cavani'ye bana 7 numarayı vererek yaptığı jest için çok teşekkür ederim" dedi.