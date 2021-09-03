Ronaldo, fedakarlık yaparak 7 numarayı veren Cavani'ye teşekkür etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ronaldo, fedakarlık yaparak 7 numarayı veren Cavani'ye teşekkür etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Ronaldo, Manchester United'da efsaneleştiği 7 numarayı kendisine teslim eden Edinson Cavani'ye minnettar. Ronaldo, "Manchester United'da 7 numarayı yeniden almanın mümkün olup olmayacağından emin değildim. Edinson Cavani'ye bana 7 numarayı vererek yaptığı jest için çok teşekkür ederim" dedi.

Sporx'in aktardığı habere göre; Cristiano Ronaldo, 7 numaralı forma için Edinson Cavani'ye teşekkür etti. Ronaldo, efsane olduğu 7 numarayı almasını sağlayan Cavani'ye teşekkür mesajı yayınladı.

Ronaldo, fedakarlık yaparak 7 numarayı veren Cavani'ye teşekkür etti

"İNANILAMAZ JEST"

Portekizli star, "Manchester United'da 7 numarayı yeniden almanın mümkün olup olmayacağından emin değildim. Edinson Cavani'ye bana 7 numarayı vererek yaptığı jest için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, fedakarlık yaparak 7 numarayı veren Cavani'ye teşekkür etti
Ronaldo, fedakarlık yaparak 7 numarayı veren Cavani'ye teşekkür etti
Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi
Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi
Cristiano Ronaldo rakibine Osmanlı tokadı attı, hakem oralı bile olmadı
Cristiano Ronaldo rakibine Osmanlı tokadı attı, hakem oralı bile olmadı
Haber Yorumları (1)
CORCİ: verecek tabi, anlaşmayı imzalarken o işi garantilemiştir.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Deniz Akkaya Metin Çekmez
Spor Ali Koç Umut Meraş Fatih Tekke Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ronaldo, fedakarlık yaparak 7 numarayı veren Cavani'ye teşekkür etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 11:40:48. #1.16#

title