Romanya'da kimsesiz çocukların yüzü TİKA'nın dağıttığı bayram hediyeleriyle güldü Romanya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede karantina sürecinden en çok etkilenen kimsesiz çocuk ve gençlerin yüzleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ramazan dolayısıyla dağıttığı bayramlık hediyelerle güldü.

Romanya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede karantina sürecinden en çok etkilenen kimsesiz çocuk ve gençlerin yüzleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ramazan dolayısıyla dağıttığı bayramlık hediyelerle güldü.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık tarafından salgın nedeniyle karantinada olan, sosyal faaliyet ve eğitimleri sınırlandırılan ve bu sebeple her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyan 181 kimsesiz, engelli ve korumaya muhtaç çocuğa, hijyen malzemeleri ve spor kıyafetlerinden oluşan spor çantaları hediye edildi.

TİKA ve Bükreş 6. Sektör ve Köstence Sosyal Yardımlar ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlükleri iş birliğinde yürütülen projeyle çocuk esirgeme yurtlarında kalan çocukların bedensel ve ruhsal sağlıklarının desteklenebilmesinin yanı sıra kişisel hijyenlerinin korunabilmesine de katkı sağlandı.

TİKA'nın desteğiyle Köstence'de Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmete açılmıştı

Başkanlığın desteğiyle Kasım 2019'da Romanya'da 6 bin bakıma muhtaç, engelli veya kimsesiz çocuğun faydalanacağı Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Köstence'de hizmete açılmıştı.

TİKA tarafından kurulan merkezle genellikle ağız ve diş sağlığı problemleriyle dünyaya gelen engelli ve kimsesiz çocukların, temel diş tedavilerinin yanı sıra ağız ve diş sağlığı taramaları yapılmıştı.

Böylelikle, bölgede mukim dar gelirli vatandaşlar ve kimsesiz çocukların neredeyse hiç ulaşamadığı ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimi sağlanmıştı.

Kaynak: AA