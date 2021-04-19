ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ
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ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Roma döneminden kaldığı belirtilen tarihi eserlerin defineciler ve tarihi eser kaçakçıları tarafından talan edildiği belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Roma döneminden kaldığı belirtilen tarihi eserlerin defineciler ve tarihi eser kaçakçıları tarafından talan edildiği belirlendi. Yaylaalan Mahalle Muhtarı Nuri Köseoğlu, "Kaçakçılar buralarda sürekli dolaşıyor. Bir şeyler buluyorlar mı bilmiyorum ama jeneratör çıkarıyor adam buraya, hilti çıkarıyor ve kazı yapıyor" dedi.

Manavgat'ın Yaylaalan Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan Hisarcıklı Kalesi'nde Roma döneminden kaldığı belirtilen antik kent, defineciler ve tarihi eser kaçakçıları tarafından talan edildi. Harabelerde birkaç yıl öncesine kadar sağlam kalan taban mozaikleri, parçalanarak moloz halinde bir kenara atılmış halde bulundu.

2014 yılında Yaylaalan muhtarı seçildikten sonra harabelerin korunması için mücadele etmeye başladığını söyleyen Nuri Köseoğlu, "Elimizden geldiği kadar korumaya çalıştık ama buraları bir türlü korunamadı. Antalya'da Koruma Kurulu'na dilekçe vermeme rağmen gelip bakılmadı. Birçok kez biz burada tarihi eser kazıcıları var diyerek ihbarda bulunduk" dedi.

Harabelerin turizmciler tarafından değerlendirilebileceğini belirten Köseoğlu, "Tarihimiz burada zayi olup gidiyor. Yetkililerden bu tarihle ilgilenilmesini istiyoruz. Burası sit alanı turizmciler tarafından değerlendirilebilir. Çok güzel bir yer yetkililerden burayı korunma altına almasını istiyoruz" diye konuştu.

DEFİNECİLER JENERATÖR VE HİLTİ İLE GELİYOR

Harabelerin her yerinde açılmış çukur ve kuyuların bulunduğunu aktaran Köseoğlu, yakın çevrede de farklı zamanlarda kaçak kazıcıların ve definecilerin yakalandığını ancak aldıkları cezaların yetersiz olduğunu kaydetti. Köseoğlu, "Kaçakçılar buralarda sürekli dolaşıyor. Bir şeyler buluyorlar mı bulmuyorlar mı bilmiyorum ama jeneratör çıkarıyor adam buraya, hilti çıkarıyor ve burada kazı yapıyor" dedi.

ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ
ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ
ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ
ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ
ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ
ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ
ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ
ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ
ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ
ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ
ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ
ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ
ROMA DÖNEMİNDEN KALAN TABAN MOZAİKLERİ TALAN EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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