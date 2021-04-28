Rockstar Games'in yarış oyunu Midnight Club Los Angeles: Complete Edition Xbox Store'da yeniden yayımlandı!
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Rockstar Games'in yarış oyunu Midnight Club Los Angeles: Complete Edition Xbox Store'da yeniden yayımlandı!

Rockstar Games'in yarış oyunu Midnight Club Los Angeles: Complete Edition Xbox Store'da yeniden yayımlandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Rockstar Games, Xbox Store'da Midnight Club Los Angeles: Complete Edition'ı sessizce yeniden listeledi. Yarış oyununun Türkiye pazarındaki fiyatı ne kadar? İşte detaylar!

Bugün, Rockstar Games habersiz bir şekilde Midnight Club Los Angeles: Complete Edition'ı Xbox Store'da listeledi. Yarış oyunu şu an markette 39,00 TL'den satışa sunulurken, oyun geriye uyumlulukla Xbox One ve Xbox Series üzerinden oynanabiliyor.

Rockstar, Midnight Club'ın ilk çıkışını 2008 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 üzerinden gerçekleştirmişti. Hemen ardından ertesi yıl Complete Edition piyasaya sürüldü. Ayrıca oyun şu an PlayStation Store'da mevcut değil. Xbox Store'da yayınlanmasında bir yanlışlık olabileceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Midnight Club 2 yanlışlıkla Steam'de satışa çıkmış ve kısa bir sürenin ardından yarış oyunu Rockstar Games tarafından kaldırılmıştı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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