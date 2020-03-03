Robert Lewandowski'nin Schalke 04'e Attığı Gol
Robert Lewandowski, 2019-20 Bundesliga sezonunda Allianz Arena'da Schalke 04'e karşı oynadıkları maçta gol perdesini açan isim oluyor. Bayern Münich'in Schalke 04'ü 5-0 yendiği maçta ceza sahası içinde topla buluşan Lewandowski, şık bir voleyle topu ağlara gönderiyor.
03.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:21
Robert Lewandowski, 2019-20 Bundesliga sezonunda Allianz Arena'da Schalke 04'e karşı oynadıkları maçta gol perdesini açan isim oluyor. Bayern Münich'in Schalke 04'ü 5-0 yendiği maçta ceza sahası içinde topla buluşan Lewandowski, şık bir voleyle topu ağlara gönderiyor.
Kaynak: Dugout
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