Rize'ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi
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Rize'ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi

Rize'ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldiDOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor.

22.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:46

Rize'ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor. Rize'ye 2 günde gelen 9 bine yakın çay üreticisi evlerinde karantina süreçlerini geçiriyor.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için bir süre önce işçi arayışı başladı. İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda, çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

2 GÜNDE 8692 ÜRETİCİ GELDİ

Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak, izin belgelerini aldı. Doğu Karadeniz'de 4 ilde başvuru sayılarıyla 50 bine ulaşan çay üreticileri, çarşamba gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıktı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında üst düzey önlemler alındı. Kent girişlerinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilen üreticiler, bir hafta evlerinde karantinaya alındı. Rize'ye gelmek için başvuran 30 bin 150 dolayında üreticiden 2 günde 3202 araçla 8692'si kente giriş yaptı.

3'ÜNCÜ GÜNDE GELİŞLER SÜRÜYOR

Çay üreticilerin memleketlerine dönüşleri, üçüncü gününde de sürüyor. Trabzon-Rize sınırındaki kontrol noktasında araç kuyrukları oluştu. Büyükşehirlerden özel araç ve otobüslerle gelenlere ateş ölçümleri yapılıyor, uymaları gereken kuralları içeren 14 maddelik taahhütname imzalatılıyor. Üreticiler de giriş yaptıkları kentteki evlerinde 7 gün karantinada kalıyor. Bölgeye gelmek için başvuran sayıları 50 bine yakın üreticilerin gelişlerinin bayram tatili sürecinde de süreceği belirtildi.

'İZNİMİZİ ALDIK, GELDİK'

İstanbul'dan gelen Nazım Emek, Çay için düştük yollara çayımızı toplayacağız, çayı olanın bölgeye ulaşması için devletimizin gerekli izni vereceğini inanıyorduk, aldık izinlerimizi ve çaylığımıza geldik. dedi. Halim Kömürcü ise Devletimiz bizim sağlığımızı koruyabilmek için her yönden çare arıyor. Kente girince 14 günlük karantinamız var, hem kendi sağlığımızı hem çevremizdekilerin sağlığını korumak için verilen talimatlara uyacağız diye konuştu. Naciye Çalışkan ise Bu hastalık çıktığında İstanbul'daydım. O yüzden 3 aydır memleketime gelemedim. Yollar açıldı memleketimize geldik, şimdi çay toplayabilmek için çareler arayacağız. Burada tabii karantinaya gireceğiz, bu karantina şart, yoksa başkalarına ulaştırırız eğer biz de varsa ifadelerini kullandı.

Rize'ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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