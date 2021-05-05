Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Rize'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönünde bilgiler edinilen M.K. ve K.P'nin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap ve uyuşturucu uyarıcı maddelerin kullanımı için çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. ve K.P'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan M.K'nin iki ayrı suçtan daha arama kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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