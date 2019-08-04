Rize'de sağanak

Rize'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı.

Kentte akşam saatlerindeki sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aralıklarla etkisini sürdüren yağış sonucu iş yerlerini su bastı, su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerleyemedi.

Bazı vatandaşlar suların içinden geçerek evlerine ulaşmaya çalıştı.

Belediyesi ekipleri de su baskınları oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA