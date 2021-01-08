Rize'de 'Pisa Kuleleri' olarak anılan eğimli binalar yıkılıyor

RİZE'de, dolgu zemin üzerine 30 yıl önce inşa edilen ve zeminde meydana gelen kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan 12 binanın yıkımına başlandı. 142 daire ve 24 dükkan bulunan ve 'Pisa Kuleleri' diye anılan riskli binaların yerine kentsel dönüşümle yeni binalar inşa edilecek.

Taşlıdere Mahallesi'nde, deniz dolgusu ve heyelanlı alan üzerine yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kayma meydana geldi. Kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan binalar, bölgede 'Pisa Kuleleri' diye anılmaya başlandı. Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Yüzde 6 dolayında eğim olduğu belirlenen yapılar, sahipleri tarafından demir direklerle güçlendirilmeye çalışıldı.

YIKIM BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 4 binanın da yıkımına karar verildi. Binalar için hak sahiplerine, tebligatlar yapıldı. Sahipleri tarafından tahliye işlemleri tamamlanan yapılarda yıkım başladı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan binaların yerine yeni binalar inşa edilecek.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş, "Taşlıdere Mahallesi'nde bulunan bu binalar yaklaşık 20- 25 yıldır zemin kaynaklı etmenlerden dolayı eğilmeye başlamışlardı. Buraya Pisa Kuleleri adı verilmişti. İl Müdürlüğü olarak riskli yapı tespitlerini onayladık, tahliye için vatandaşlarımıza sürelerini verdik. Vatandaşlarımızla tamamen istişare ederek, uzlaşı ve kimseyi kırmadan dün itibari ile tahliyelerimizi tamamlayarak bugün yıkımlara başlamış bulunuyoruz" dedi.

Yıkımlar bittikten sonra vatandaşlara bakanlık tarafından kira yardımlarının başlayacağını söyleyen Savaş, "Toplu Konut İdaresi ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü proje çalışmasına devam etmektedir. En kısa zamanda sağlamlığı ile 21'inci yüzyıla uygun, yöresel mimariye hakim, binalar vatandaşlarımızın beğenisine ve uzlaşısına sunulacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı